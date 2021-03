La troisième saison de Pose sera la dernière et la nouvelle bande-annonce de Lupin... Les news série de la semaine !

Imaginée par le très productif Ryan Murphy (déjà à l’origine de Nip/Tuck, Glee et American Horror Story), cette série s’évertue à raconter l’histoire touchante de jeunes gay et trans en marge de la société. La vision critique d’une époque enorgueillie par le rêve américain, incarnée dans la personne de Donald Trump, et spectatrice malheureuse de ses déboires (drogue, sida, discriminations etc.). Diffusé depuis 2018 aux États-Unis, le programme s'est rapidement imposé comme un véritable tournant dans l'histoire de l'audiovisuel. Décrite comme une œuvre "intensément personnelle" par son créateur, on retrouve dans Pose la signature engagée de ce dernier et sa facilité à nous introduire dans un univers peu connu du grand public.

Choucroutes permanentées, boules à facettes, tubes des années 80… tout semble réunis pour presser le spectateur à se replonger dans les pénombres pailletées de cette ère fastueuse. Une série galvanisée par une playlist enivrante rythmée aux sons des icônes de l’époques telles que I Wanna Dance with Somebody de Whitney Houston ou Ain’t Nobody de Chaka khan. Flirtant avec la comédie musicale, on y découvre les débuts du "voguing", sorte de danse urbaine qui emprunte ses codes aux défilés de mode et plus tard repris par Madonna dans son célèbre tube.

Avec un casting LGBTQ incluant des personnalités hautes en couleurs comme Indya Moore, MJ Rodriguez ou encore Dominique Jackson, Pose nous transporte dans un univers authentique. Du moins, jusqu'à la fin de la troisième saison. En effet, comme cela a été annoncé il y a quelques jours, la prochaine partie de la série américaine sera la dernière. Une ultime révérence qui sera diffusée dès le mois de mai prochain aux États-Unis. "C'était une décision très difficile à prendre pour nous, mais cela a été un voyage incroyable et nous avons raconté ce que nous voulions raconter, et de la façon dont nous voulions la raconter" a confié Ryan Murphy suite à l'annonce de fin de la série. La saison 3 de Pose, composée de sept épisodes, devrait également être diffusée sur Canal+ d'ici la fin de l'année.