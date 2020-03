La triste et dure vérité sur les signes Astro

L'astro, ce n'est pas que de l'amour et de la compatibilité. On parle souvent des défauts des signes , de leurs qualités... mais, on ne parle jamais de la vérité ! Devinez quoi, on a osé dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Pardon d'avance...!

Bélier : Non, ce n'est pas la mort d'être ignoré. Vraiment, vous survivrez.

Taureau : Vous n'êtes pas aussi mystérieux que vous le laissez penser (désolé).

Gémeaux : personne ne vous aimera jamais si vous continuez de cacher votre véritable personnalité .

Cancer : Et si on arrêtait de s'apitoyer sur son sort ?

Lion : Vous n'êtes pas Dieu - même si vous jouez parfaitement son rôle.

Vierge : Un coeur brisé, ça ne se répare pas facilement - arrêtez de jouer les durs.

Balance : Ce n'est pas parce que quelqu'un vous aime qu'il vous respecte.

Scorpion : Arrêtez d'abuser de l'ironie - c'est fatiguant pour tout le monde .

Sagittaire : Arrêter de dire ce que je vous pensez vraiment avec des blagues. Assumez.

Capricorne : Ca ne fait pas de mal de s'excuser, parfois.

Verseau : Il n'y a pas que les théories et les concepts dans la vie

Poisson : Vous êtes le seul à douter de tout le monde.

Si vous êtes Bélier, il va falloir apprendre à rechercher en permanence le regard des autres. Les Taureaux, on vous encourage vivement à renforcer votre mystère (ou à baisser la garde, au choix). Amis Gémeaux, s'il vous plaît, montrez vous tel que vous êtes, ce serait tellement mieux. Cancers, on sourit ! Allez, la vie est belle ! Chers Lions, essayer de vous souvenir qu'il n'y a pas que vous sur Terre. Vierges, sachez que vous avez un coeur et que parfois, il a besoin de temps pour cicatriser. Vous êtes humains. Balances, apprenez la différence entre amour et respect ! Chers Scorpions, pitié, plus d'ironie ( et c'est un peu la même chose avec les Sagittaires, d'ailleurs). Capricornes, sachez que vous avez le droit de vous excuser et de revenir sur vos positions. Enfin, les Verseaux, sortez de votre tête et entrez dans le vraie monde. Et les Poissons, il faut plus de confiance en vous !