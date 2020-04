La tournée de Paul McCartney en France est reportée !

Ce n'est une surprise pour personne ! Alors qu'il devait se produire dans les plus grandes salles de Paris, Lille, Bordeaux et Lyon en mai et juin prochain, Paul McCartney a lui aussi dû prendre une décision face à la crise sanitaire actuelle et à la durée encore indéterminée du confinement dans l'Hexagone. C'est donc vers un report de ses shows que l'artiste britannique et sa productrice, Jackie Lombard, ont décidé de s'orienter. En effet, comme le confirme celle qui s'est chargée des spectacles de U2, de Michael Jackson ou des Rolling Stones dans un quotidien national : "De nouveaux itinéraires de tournée viennent d'être proposés. Pour des concerts en 2021. Mais rien ne sera annoncé tant qu’on n’aura de dates de rechange à communiquer".

Si les concerts de l'ancien membre des Beatles sont toujours d'actualité sur son site internet, il ne fait aucun doute qu'elles n'auront pas lieu. Quant à savoir si les quatre shows pourront être reportés à l'année suivante, rien a été confirmé pour le moment. Face à une crise d'une ampleur sans précédent, les artistes et leurs équipes tentent de mettre en place des solutions pour combler tous les partis touchés par ces modifications. Pour les fans de Paul McCartney, l'artiste se produira lors du concert caritatif One World : Together At Home, organisé par Lady Gaga et l’OMS le 18 avril prochain.