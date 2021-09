La théorie de la Casa De Papel réfutée par Tokyo, les résultats des Emmy Awards 2021 et les raisons du départ de Patrick Dempsey... Toutes les news série !

On ne le dira jamais assez : si vous n'avez toujours pas vu les premiers épisodes de la partie 5 de La Casa de Papel, passez votre chemin !

C'est probablement LA série dont tout le monde parte en ce moment : le 3 septembre dernier, Netflix publiait la très attendue partie 5 de La Casa de Papel qui, on le rappelle, mettra un point final au show espagnol. Au terme des cinq premiers épisodes, les téléspectateurs ont notamment dû faire leurs adieux à Tokyo - personnage qui, depuis le début, s'est imposé parmi les favoris : Tokyo s'est sacrifiée, préférant vaincre Gandia et sauver les braqueurs plutôt que de fuir. En mourant, Tokyo en a choqué plus d'un (et c'était là toute l'intention des scénaristes) mais aussi -et surtout- elle a anéanti l'un des théories les plus populaires de la toile :

"Beaucoup de gens l'ont dit depuis la première saison, qu'elle a raconté tout ça depuis la prison. Et puis, il y avait des gens qui, quand ils me voyaient sur l'île, pensaient que j'écrivais tout depuis l'île. Mais ni l'un, ni l'autre. Je n'en dis pas plus", a ainsi déclaré l'actrice lors d'une interview pour Netflix.

Bien que Tokyo ne soit plus, il se pourrait bien que, comme Alba Flores (Nairobi) ou Pedro Alonso (Berlin) Ursula Corbero puisse être de retour... pour jouer quelques flashbacks.

Pour savoir quel sort les scénaristes réservent aux braqueurs les plus célèbres du monde, rendez-vous le 3 décembre prochain - pour la mise en ligne des cinq ultimes épisodes.

C'était LA série à ne pas manquer durant le confinement ! En novembre 2020, Netflix dévoile Le Jeu de la Dame, un mini-série qui raconte le destin d’une jeune prodige des échecs dans les États-Unis des années 1960. Au cœur de l'intrigue, Beth Harmon (interprétée par l'excellente Anya Taylor-Joy) est une jeune orpheline qui va tenter d'échapper à son quotidien sinistre en jouant aux échecs. Évoluant dans un milieu d'hommes, la jeune femme emprise de ses propres démons va devoir se battre contre les préjugés mais aussi contre son addiction à la drogue et à l'alcool. Un challenge immense malgré son don naturel pour ce qui est considéré comme l'un des jeux de réflexions les plus populaires et difficiles au monde. Parmi les séries les plus regardées de Netflix ces dernières années, Le Jeu de la Dame réalise un très beau score lors de la soirée des Emmy Awards en remportant pas moins de 11 statuettes dont celle de Meilleure mini-série.

De l'autre côté de l'Atlantique, c'est toute l'équipe de The Crown qui était réunie à Londres pour vivre la soirée des Emmy Awards en direct. Basée sur l'histoire mondialement connue de la famille royale britannique, la série a su séduire des millions de fans grâce à son intérêt historique indéniable et ses révélations inédites. Alors que la cinquième et avant-dernière saison du programme vient d'être diffusée sur Netflix, la soirée des Emmy Awards a été l'occasion de récompenser comme il se doit la série britannique. C'est d'ailleurs un sans faute qu'a réalisé The Crown avec sept statuettes sur sept dont celle de meilleure série dramatique, meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleure actrice (Olivia Colman, qui interprète Elizabeth II) et meilleur acteur (Josh O’Connor, le prince Charles). En y ajoutant les prix techniques et ceux dits secondaires, Netflix cumule pas moins de 44 prix pour cette 73e cérémonie des Emmy Awards. Un véritable exploit !

C'est probablement LA scène que tous les fans du show ne peuvent pas revoir : la mort de Derek Shepherd en a choqué plus d'un et, encore aujourd'hui, nombreux sont les fans qui voudraient voir revenir le personnage... et justement, la production a exaucé le souhaits des fans en faisant revenir le médecin culte dans la saison précédente : pour rappel, Derek, George, Lexi mais aussi Mark ont fait un retour triomphal dans le show - pour le plus grand bonheur des téléspectateurs.

Mais, la question que tout le monde se pose depuis des années reste celle-ci : pourquoi Patrick Dempsey a t-il à la base quitté la série ? Dans How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy, l'auteure Lynette Rice a retracé l'histoire de la série culte. Et justement, un extrait posté par The Hollywood Reporter revient sur les circonstances du départ de l'acteur : "Shonda avait besoin qu'un membre du casting d'origine soit une sorte de showrunner pendant quatorze épisodes. Il y a eu des problèmes du côté des Ressources Humaines", explique ainsi le producteur James D. Parriott.

Il poursuit : "Ce n’était pas quelque chose de sexuel du tout. Mais il terrorisait, en quelque sorte, les équipes sur le plateau. Certains acteurs ressentaient du stress et de l'anxiété à cause de lui. Il avait une sorte d'emprise sur le plateau, où il savait qu’il pouvait arrêter le tournage et effrayer les gens", poursuit-il dans cet extrait. "La chaîne et le studio sont venus, et nous avons eu des discussions avec eux. Je pense qu’il en avait juste marre de la série. Il n’aimait pas les inconvénients liés au fait de venir travailler tous les jours. Lui et Shonda s'entre-déchiraient."

Et ce n'est pas tout, Jeannine Renshaw, elle, confie : "Ellen était parfois agacée par Patrick, et elle s'énervait parce qu’il ne travaillait pas autant qu'elle. Elle tenait énormément à ce que les choses soient équitables. Elle n’aimait pas que Patrick se plaigne que 'Je suis là trop tard' ou 'Je suis là depuis trop longtemps', alors qu'elle avait deux fois plus de scènes dans l’épisode que lui". De son côté, l'acteur admet que les longues heures de travail ont fini par avoir raison de lui : "C’est dix mois, quinze heures par jour", se remémore-t-il. "Tu ne connais jamais ton emploi du temps, et ton enfant te demande, 'Tu fais quoi lundi?', et tu réponds que tu ne sais pas, car tu ne connais pas ton planning", explique t-il.

Après plus de dix ans de bons et loyaux services, Patrick Dempsey a ainsi quitté le show. Mais, après un retour surprise, rien ne l'empêchera de passer une tête !