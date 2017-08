Tous les lundis vous retrouvez votre rendez-vous de l'été : Les artiste Virgin Radio en vacances. Mais il n'y a pas que les vacays des stars de la musique qui vous intéresse, on en est sûr ! Qu'est ce que vous diriez de découvrir les vacances de stars 100% Virgin Radio ? On veut bien sûr parler de la team Virgin Tonic ! Camille Combal, Clément l'incruste, Ginger , Nico Richaud et la petite nouvelle Mélanie sont en plein congés et comme on sait qu'il vous manque beaucoup on vous propose de découvrir le meilleurs de leur posts sur les réseaux sociaux !

Mon nouveau meilleur copain! #JeL'AimeAl'Italienne #UnDes2EstMadeInChina Une publication partagée par Camille Combal (@camillecombal) le 28 Juil. 2017 à 9h17 PDT

‪Soirée en famille!‬ ‪Bonnes vacances ????????????‬ ‪Vous me manquez 2000❗️ Une publication partagée par Camille Combal (@camillecombal) le 10 Juil. 2017 à 14h04 PDT

Ca c'est un bel été... Passion Lego aussi en vacances!... #TristesseMaisJeKiff #LesVraisSavent #IciCestPasSaintTropez Une publication partagée par Camille Combal (@camillecombal) le 15 Juil. 2017 à 10h51 PDT

Pour Camille Combal les vacances c'est un subtil mélange de moment chill à la piscine ou en famille mais aussi l'occasion d'explorer des passions bien particulières...

Massilia #Sea #Sun #unicorn #blue #tatoo #frickles #ginger #redhair Une publication partagée par Ginger (@gingerchloe) le 3 Juil. 2017 à 7h11 PDT

Sache que je suis très jalouse @CamilleCombal !! https://t.co/QLvVXuHfao — Ginger (@Ginger_Klo) 29 juillet 2017

Ginger est un peu jalouse des vacances de Camille Combal car pendant les vacances c'est retour à la casa pour notre CM préférée !

En attendant la rentrée du @VirginTonicOff, je m amuse comme je peux. pic.twitter.com/y9dpv6wNbg — Clément l'incruste (@ClemLincruste) 22 juillet 2017

Clément n'a rien perdu de son humour pendant ses vacances, bien au contraire, il se donne à fond et comme il le rappelle si bien, ce n'est rien comparé à ce qu'il vous prépare pour la rentrée !