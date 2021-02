La Team Virgin Radio : Le générique de la BBC est la nouvelle tendance Tik Tok

A moins de vivre dans une grotte, vous n'avez pas pu passer à côté de Tik Tok : pour rappel, le réseau social est un puit sans fond de vidéos musicales et humoristiques - une façon pour les plus jeunes des s'exprimer. Si le confinement général imposé en 2020 a clairement contribué au succès de l'application (qui a été l'une des plus téléchargées l'an passé), son succès ne s'essouffle pas - au contraire ! Sur Tik Tok, vous apprenez à faire des petits-dèj', vous pouvez contribuer à sauver la planète et... vous pouvez même rendre le générique de la BBC (chaîne britannique) tendance. On vous explique :

L'on doit cette initiative à trois britanniques et il n'aura pas fallu longtemps à la chorégraphie pour devenir virale : "à l’origine de cette vidéo, Katie Rain, une néophyte sur Tik Tok, qui a captivé plus d’un million d’internautes avec sa première vidéo de danse, partagée le 2 février dernier", explique le Huff Post.

Si vous ne connaissez pas encore le "BBC dance challenge", on vous conseille de vous y mettre d'urgence !