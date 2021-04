La suite de Dexter débarque cet automne, regardez la bande-annonce inédite (VIDEO)

Plus aucun doute, Dexter débarque bientôt ! Rappelez-vous, il y a quelques mois, on vous annonçait le retour de la série iconique ! Lancé en 2006 sur Showtime aux Etats-Unis, le programme rencontrera alors un grand succès et sera prolongé jusqu'à la huitième saison avant de s'arrêter fin 2013. Devenu un classique de la chaîne américaine, ce projet original met à l'honneur l'histoire totalement dingue de Dexter Morgan, un tueur en série qui travaille pour la police de Miami, au département de la Criminelle. Interprété par l'excellent Michael Carlyle Hall, le célèbre personnage fera officiellement son retour sur nos écrans à l'automne prochain.

Et ce n'est pas tout, une bande-annonce inédite vient d'être dévoilée sur les plateformes de vidéos à la demande. On y voit un paysage enneigé et totalement désert avec, à la fin du dé-zoom, Dexter qui se tourne vers la caméra et la fixe un léger sourire aux lèvres. L'image se termine sur le nom de la série écrit en lettres de sang sur le blanc immaculé du sol. Le tout avec pour fond musical le célèbre titre Don't Let Me Be Misunderstood. De quoi faire patienter les fans encore quelques mois avant le retour, 8 ans plus tard, de leur anti-héros préféré. On vous laisse jeter un coup d'oeil !