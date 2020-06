La seule question qui détermine la compatibilité amoureuse, un site qui explique la pandémie aux enfants et votre été selon votre signe astro... Toutes les news du Virgin Tonic !

Avis aux célibataires ! Si vous cherchez l'âme soeur, sachez qu'un psychologue atteste qu'il y aurait une question qui pourrait faire la différence. Pour Robert Maurer (psychologue américain), la simple question « Pourquoi êtes-vous encore célibataire ? » serait un parfait indicateur de la « santé future d’une relation ». Pourquoi ? « Quand il parle de son histoire passée, est-ce qu’il se considère responsable parce qu’il a mal choisi sa partenaire ? Ou est-ce qu’il pense ne pas avoir suffisamment de cartes en main à ce stade de sa vie ? Est-ce qu’il considère que l’échec de la relation est de sa faute ? », explique le psychologue.

Mais attention, Lisa Bono (consultante pour le Washington Post) explique que la question peut se montrer offensante. Alors prenez des pincettes si jamais vous décidiez de poser la question à votre nouveau rendez-vous !

Si vous avez des enfants, alors peut-être avez-vous eu du mal à leur expliquer les évènements qui se sont succédés ces derniers mois : confinement, pandémie, virus, vaccin... clairement, certains termes peuvent sembler barbare. Et justement, il existe un site qui vous permet de mieux expliquer à vos enfants la période actuelle : Coco le Virus !

"CocoVirus.net est une initiative bénévole destinée à combattre l'impact de la Crise du Coronavirus sur l'équilibre des plus jeunes", lit-on ainsi sur la page d'accueil du site. Au programme, "des histoires sous la forme de Bandes Dessinées relatives à des sujets associés à la Crise pour créer des discussions, disponibles en ligne ou en téléchargement et disponibles en français, anglais, allemand, italien, espagnol, arabe, russe et néerlandais". Bref, tout pour mieux expliquer la crise que traverse le monde actuellement.

Que vous réservent les astres pour cet été ? Si comme l'équipe du Virgin Tonic, vous avez un peu de mal à vous y retrouver entre les ascendants, les décans et les planètes, pas de panique : on a bossé pour vous. Alors, que vous réserve cet été 2020 ?

Ah, Ikea... on pourrait s'y perdre des heures. Parfois, on aimerait même y vivre. Et justement, ce matin, le Virgin Tonic s'est posé la question : d'où viennent les fameux noms de meubles imprononçables made in Ikea ? Alors évidemment, c'est du suédois. Mais, à quoi ces noms correspondent-ils ?