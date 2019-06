La session live rêvée de Cocoon dans Live Me if You Can (VIDEO)

Il y a quelques semaines, l'équipe de Live Me if You Can préparait LA session rêvée de Hyphen Hyphen : l'idée ? Faire vibrer Londres au coeur de Paris - oui, c'est possible ! Cette fois, elle réitère avec Cocoon qui, vous le savez sûrement est de retour avec Wood Fire, un album à découvrir le 27 septembre prochain. Avec trois albums studio à son actif, Mark Daumail avait -évidemment- quelques tubes à jouer dans un lieu insolite : direction le Phare de Cordouan !

"Feu, seul et patrimoine" - voilà les trois mots donnés par Mark. Au programme, s'offrir une session solo tout en mettant en lumière le magnifique patrimoine français. Evidemment, toute l'équipe de LMIYC a relevé le défi, pour mieux bluffer l'artiste. Si vous n'avez toujours pas vu cet épisode (et on vous conseille vivement de le faire), c'est le moment ! Le moment qu'il ne fallait pas manquer ? La performance de Spark, titre inédit.

Cocoon est le quatrième artiste a passer entre les mains de Live Me if You Can et quelque chose nous dit qu'il est loin d'être le dernier !