La série Peaky Blinders pourrait bien être adaptée en film

Diffusée depuis 2013, Peaky Blinders est une série britannique basée sur l'histoire d'une famille de criminels d’origine tzigane interprétée par Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson et Joe Cole. Surnommés les Peaky Blinders, le petit groupe a la mainmise sur Birmingham et ses environs durant la période de l'Entre-deux-guerres. Salué par la critique, le programme a su se faire une place de choix sur les écrans du monde entier. Une renommée qui pourrait bien lui valoir son adaptation au cinéma...

En effet, récemment interviewé par Yahoo, le réalisateur Otto Bathurst, aux commandes des trois premiers épisodes de la série britannique, a révélé que Steven Knight, le créateur de la série, planchait actuellement sur un scénario de long-métrage. Une affirmation qui vient confirmer plusieurs années de rumeurs et qui devrait ravir les fans de la première heure. Souvent présentée comme une série à l'aspect très cinématographique, il se pourrait bien que le hit télévisé britannique aille plus loin. Et même si on ne sait rien de plus pour le moment, on espère bien que le projet va se concrétiser !