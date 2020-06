La série H débarque sur Netflix !

Vous vous souvenez forcément de la série H ! Diffusé sur Canal + à la fin des années 90, le programme mettait en avant les histoires délirantes de plusieurs employés travaillant dans l'hôpital Raymond-Poincaré de Trappes, en banlieue parisienne. Avec un casting cinq étoiles composé de Jamel Debbouze, Eric et Ramzy, Catherine Benguigui, Linda Hardy ou encore Sophie Mounicot, la série avait fortement aidé à propulser certains de ses personnages principaux sur le devant de la scène.

Ce vendredi 19 juin, Netflix a annoncé l'arrivée imminente de l'intégralité de H - soit quatre saisons - sur sa plateforme. Dans une vidéo, on peut ainsi entendre la célèbre réplique de Jamel Debbouze qui dit : "Dis moi pas que c'est pas vrai ?". Un retour très attendu pour cette série au succès énorme lors de sa diffusion entre 1998 et 2003. On ne sait comment ça va se dérouler de votre côté, mais chez nous, ça sent le binge-watching à plein nez !