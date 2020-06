La saison finale de 13 Reasons Why est enfin disponible !

Retour au lycée Liberty pour l'ultime saison de 13 Reasons Why. Après des années, la série phénomène touche à sa fin et une chose est sûre, la dernière saison ne sera pas de tout repos pour les lycéens. Pour rappel, Monty se faisait arrêter pour le meurtre de Bryce... or, il n'est pas coupable et son petit ami compte bien le prouver.

On tourne la page. La saison finale de 13 Reasons Why, le 5 juin. pic.twitter.com/9CY4oULBvO — Netflix France (@NetflixFR) May 20, 2020

Un page se tourne et après quelques saisons intenses, 13 Reasons Why tire ainsi sa révérence. La série aura eu le mérite de soulever les sombres problèmes rencontrés par les plus jeunes dans notre société.