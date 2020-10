La saison 9 de Dexter et un teaser pour la saison 4 The Crown dans le Top Séries de la semaine

Comme chaque semaine, retour sur les news les plus marquantes côté séries. Au programme, la saison 9 de Dexter, un nouveau teaser pour The Crown ou encore le casting de You.

Dexter revient pour une saison 9

On commence avec LA bonne nouvelle de ce mois d'octobre côté séries : oui, Dexter aura bien une neuvième saison et oui, Michael C. Hall sera de retour dans la peau du médecin légiste. Qu'attendre de cette suite ? De cette nouvelle saison ? Si vous vous posiez la question, ça tombe bien, on a la réponse !

On poursuit avec The Crown : très attendue, la quatrième saison de la série évènement sera bientôt disponible sur Netflix. Au programme de ces épisodes inédits, l'arrivée (médiaqtisée) de Lady Di au sein de la famille royale.

Le casting de You s'agrandit

Enfin, toujours chez Netflix, sachez que le casting de You s'est agrandi. Pour sa troisième saison, le show accueillera deux nouveaux acteurs.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news séries !