La saison 5 de Riverdale débarque le 21 janvier !

Il y a quelques semaines, Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur de la série, publiait un cliché très sexy de K.J. Apa, l'un des acteurs les plus en vogue du moment. La preuve ultime pour les fans du programme que le tournage avait enfin repris après des mois d'arrêt lié à la crise du coronavirus. Et ce n'est pas tout. Si la photo avait alors suscité l'intérêt des fans de Riverdale, Netflix vient enfin de dévoiler la date de diffusion de la cinquième saison. Rendez-vous le 21 janvier prochain.

Pour cette annonce, la plateforme de vidéos à la demande a utilisé le cliché des trois actrices de la série lors de leur soirée d'Halloween (voir ci-dessous). On aperçoit ainsi Camila Mendes, Lili Reinhart et Madelaine Petsch déguisées en Super Nanas avec les mots "Riveradale. Saison 5. Le 21 janvier" écrits en gras. Une annonce tout ce qu'il y a de plus clair et dans laquelle on peut également lire "Nos Super Nanas (et les super garçons aussi) seront bientôt de retour !". Alor, vous avez hâte ? Car nous OUI !