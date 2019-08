La saison 5 de Peaky Blinders, le teaser de The Crown, un film Malcolm... les news série de la semaine

Le 25 août prochain, la série Peaky Blinders fera son grand retour sur la BBC au Royaume-Uni. Attendue par des millions de fans depuis des mois, la saison 5 de ce programme devrait nous réserver de nombreuses surprises. Et c'est donc avec enthousiasme que nous retrouverons la famille de bandits originaire de Birmingham la plus célèbre au monde. Entre montée du fascisme et crise financière de 1929, les nouveaux épisodes de la série britannique devraient nous laisser bouche bée. On vous fait un court résumé de ce qui nous attends. Suivez le guide ici.

Diffusé, rediffusé encore et encore, le programme jouit encore aujourd'hui d'une notoriété énorme. Une visibilité qui lui vaut notamment l'intérêt des internautes dont certains avaient lancé il y a quelques temps une rumeur selon laquelle la série TV serait adaptée en film d'ici peu. Et si on y croyait pas au début, plusieurs éléments récents nous ont prouvé qu'il n'y a pas vraiment de fumée sans feu... Et notamment l'interprète de Malcolm, Frankie Munoz, qui a annoncé dans une récente interview qu'un film était en préparation.