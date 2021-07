La saison 5 de La Casa De Papel se dévoile dans un extrait inédit avec Le Professeur et Alicia (VIDEO)

C'est terminé pour de bon ! Après de nombreuses spéculations de la part des fans de la Casa De Papel ces derniers mois, la cinquième saison avait définitivement été annoncée comme la dernière de la série. Un véritable crève-cœur pour les millions de spectateurs qui suivent assidûment les aventures de ces brigands depuis plusieurs années. Il faut d'ailleurs préciser que les scénaristes ont su nous garder en haleine tout au long de leurs aventures extraordinaires. Alors que les dernières scènes viennent d'être tournées et que la diffusion est prévue pour le 3 septembre prochain, un premier extrait de la nouvelle partie vient d'être publié sur le compte Twitter de Netflix. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet ultime chapitre s'annonce très riche en émotions. La preuve en images.

On enchaîne bientôt avec la bande-annonce. pic.twitter.com/w5aFKtSokZ — Netflix France (@NetflixFR) July 26, 2021

Dans une vidéo de quelques secondes qui annonce la sortie, le 2 août prochain, de la bande-annonce complète, on y retrouve Le Professeur littéralement pris au piège par Alicia Sierra. Enchaîné par les mains, ce dernier est tenu quelques mètres plus loin par l'implacable inspecteur de police dans ce qui semble être la planque secrète des cambrioleurs. Un avant-goût de ce qui nous attend dans la saison 5, qui sera divisée en deux partie (la première dont la sortie est prévue le 3 septembre, et la seconde qui sortira le 3 décembre) et qui devrait reprendre pile après l'ultime scène de la quatrième saison. Après plusieurs années de suspens à suivre les aventures de la fameuse bande, on a hâte de découvrir l'issue de l'une des séries les plus populaires de ces dernières années !