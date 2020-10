La saison 4 de The Crown se dévoile dans une nouvelle bande-annonce angoissante (VIDEO)

C'est l'une des séries les plus populaires sur Netflix ! Basé sur l'histoire mondialement connue de la famille royale britannique, le programme a su séduire des millions de fans grâce à son intérêt historique indéniable et ses révélations inédites. Après trois premières saisons couronnées de succès (c'est le cas de le dire), il est donc grand temps de faire place à la quatrième partie de The Crown. Une sortie très attendue qui vient d'être annoncée pour le 15 novembre prochain et qui s'est dévoilée ces derniers jours dans une nouvelle bande-annonce publiée par la plateforme américaine. On vous laisse jeter un coup d'oeil à cette vidéo et à ce qui vous attend pendant le confinement !

Très attendue par les amateurs de la série, la période abordée, à savoir les années 80, devrait nous révéler l'arrivée de deux personnages essentiels dans l'histoire de la famille royale britannique : Diana Spencer, plus connue sous le nom de Princesse Diana ou Lady Di, ainsi que Margaret Thatcher, Premier ministre du Royaume-Uni de 1979 à 1990. Et si l'on en croit la dernière bande-annonce publiée par le géant de la vidéo à la demande, les deux femmes devraient jouer un rôle très important dans ce quatrième chapitre du programme. On peut dores et déjà déceler la relation compliquée qui règnera entre la souveraine et la femme politique mais également les difficultés liées au mariage forcé du Prince Charles. Comme à son habitude, les membres de la famille Windsor ne laisseront rien paraître en public. Une toute autre affaire se déroulera néanmoins derrière les murs de leurs châteaux, et c'est là qu'interviendra l'imagination des scénaristes de The Crown. Une avant-avant dernière saison (les créateurs ont finalement décidé d'aller jusqu'à la saison 6) qui s'annonce donc haute en couleurs ! On a hâte !