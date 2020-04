La saison 4 de Dix pour cent est bientôt terminée malgré le confinement !

Ce lundi 27 avril, Dominique Besnehard, le créateur de la série, était interrogé par Anne-Elizabeth Lemoine pour l'émission C à vous. L'occasion pour le producteur de donner des nouvelles de son programme à succès et plus précisément de l'arrivée de la saison 4 sur nos écrans. "Le montage de l'image est terminé. C'est déjà bien. Et la post-production on la fera dès qu'on peut, sachant qu'on peut être prêts à déposer à la chaîne le série fin juillet" précise ce dernier au plus grand plaisir des fans du show. Il faut dire qu'après trois premières parties couronnées de succès et mettant en scène de nombreux artistes, l'attente se fait de plus en plus douloureuse entre les différentes saisons de Dix pour cent.

Concernant le casting de la saison 4, là-encore, Dominique Besnehard espère frapper fort. Parmi les stars qui figureront dans les différents épisodes, on peut noter la présence de Mimie Mathy, Charlotte Gainsbourg, Franck Dubosc, José Garcia, Sandrine Kiberlain, Sigourney Weaver et même Tony Parker. Des artistes qui devraient ainsi jouer leur propre rôle (ou presque) et ravir les millions de téléspectateurs devant leur écran. Rendez-vous l'automne prochain pour la saison 4 de Dix pour cent.