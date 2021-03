La saison 3 de YOU ne sera pas diffusée en avril sur Netflix !

Ces dernières années, Netflix nous aura littéralement envahi de productions ! Parmi les plus célèbres, YOU figure dans le Top 5 des séries les plus regardées sur la plateforme de vidéos à la demande avec pas moins de 54 millions de spectateurs sur la deuxième partie du show. Un véritable exploit qui pourrait bel et bien se répéter lors de la diffusion prochaine de la saison 3. Mais pour cela, il faudrait déjà que la crise sanitaire qui touche actuellement la population mondiale le permette. Probablement retardée par ce contre-temps majeur, le tournage du nouveau volet de la série américaine a provoqué une terrible nouvelle pour les fans du show : un retard incertain. Et si ils étaient nombreux à attendre la troisième partie de YOU pour le mois d'avril 2021, leur déception n'a été que plus grande après cette récente publication du géant américain sur Twitter (voir ci-dessous). En effet, comme chaque mois, la plateforme annonce ses prochaines sorties. Seulement voilà, aucun signe du programme qui raconte les aventures morbides de Joe Goldberg. Il faudra donc s'armer de patience avant de pouvoir retrouver Penn Badgley sur nos écrans.

Le printemps et l’agenda d’Avril sont là. pic.twitter.com/Z3VEcDIgjj — Netflix France (@NetflixFR) March 25, 2021

Pour rappel, la saison 2 de la série à succès est sortie depuis près d'un an sur Netflix. Elle trace la nouvelle vie du personnage principale à Los Angeles où il se découvre de nouvelles cibles. Et même si certaines critiques n'ont pas été tendres avec le programme du géant américain, les fans continuent de suivre les aventures de ce anti-héros. Une sorte de plaisir coupable qui s'avère finalement assez addictif.