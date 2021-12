La saison 3 de Snowpiercer, le retour de Squid Game et la fin de La Casa De Papel... Toutes les news série !

Après de longs mois d'attente, Netflix a rendu disponibles les derniers épisodes de la partie 5 le 3 décembre dernier. Loin de nous l'idée de spoiler (il est encore tôt) mais, après deux braquages, le Professeur et sa bande ont (enfin) tiré leur révérence. Evidemment, contre l'avis de certains, des fans auraient voulu voir les braqueurs continuer sur leur lancée... Or, le showrunner a expliqué les raisons qui l'ont poussé à mettre un terme à la série qui aura connu un succès phénoménal.

"Si on y pense avec du recul, consacrer 2 000 minutes de fiction à faire deux braquages ​​c'est suffisant. Il y a presque l'équivalent de 20 films. Je crois qu'on a déjà imaginé pas mal de choses que l'on pouvait faire avec les personnages, l'intrigue, etc..", a ainsi expliqué Alex Pina. Il ajoute : "Il est bon de clôturer la série La Casa de Papel qui a été absolument splendide et surprenante. Elle devait se terminer par une saison brutale".

Cette cinquième et dernière saison en aura (clairement) choqué plus d'un. La mort de Tokyo, aussi surprenante que violente, aura laissé de nombreux fans choqués. La bonne nouvelle pour ceux qui auraient voulu poursuivre l'aventure, c'est que Netflix ne compte pas se détacher de cet univers : en 2023, les abonnés à la plateformes pourront découvrir le sequel consacré au personnage de Berlin.

Dévoilée il y a seulement quelques semaines sur Netflix, Squid Game a aussitôt fait l'unanimité auprès des abonnés. Elle est d'ailleurs devenue la série la plus regardée de toute l'histoire de la plateforme avec plus de 130 millions de comptes touchés sur les 209 millions d'abonnés dans le monde. Une réussite qui n'était pas gagnée au début car ce qu'il faut savoir c'est que le programme coréen a eu énormément de mal à s'imposer auprès d'un éventuel producteur. En effet, la série a été imaginée par Dong-hyuk il y a plus de dix ans. Mais ce n'est que l'année dernière que ce projet a finalement été accepté. Un programme dans lequel on retrouve une dimension psychologique essentielle, des personnages attachants, des décors à couper le souffle, des acteurs qui interprètent leur rôle à la perfection et un suspens magistral. Le tout a su s'imposer comme LA dystopie dans laquelle le public avait besoin de se plonger. Une aventure qui s'est donc bien terminée pour la série puisque une deuxième saison verra le jour dans les mois à venir.

A ce propos, Hwang Dong-Hyuk, le créateur de la série coréenne, a révélé plusieurs détails majeurs concernant la suite de son show. "Je pense que dans la deuxième saison, ce qu’il a appris à travers les jeux sera utilisé d’une manière plus proactive. Et en même temps, en ce qui concerne l’agent masqué, ce dernier est devenu comme Dark Vador, alors qu’il avait gagné le jeu. Certains finissent comme des Jedi et d’autres comme Dark Vador. Je pense que Seong Gi-hun va peut-être arriver à un point critique et devra faire face à un même genre de test" révélait-il à propos de son protagoniste. Des propos assez mystérieux qui questionnent sur le futur de Gi-hun, à propos duquel le créateur affirme que dans la saison 2, "il appliquera ce qu'il aura appris d'une manière beaucoup plus proactive". Comprenez, toutes les techniques et manigances pour ne pas mourir qui lui ont permis d'être le dernier survivant.

Pour rappel, dans le dernier épisode de Squid Game, Gi-hun avait décidé de ne pas rendre visite à sa fille aux États-Unis. Mais pas que. En effet, il semblerait que l'homme soit particulièrement déterminé à régler ses comptes avec les équipes de Squid Game. Alors, à quand le duel entre lui et l'agent masqué ? On a hâte !

Encore un peu de patience ! Le 24 janvier prochain, la troisième saison de Snowpiercer sera enfin disponible aux Etats-Unis. L'occasion pour les fans du programme à suspens de remonter à bord du célèbre train qui ne s'arrête jamais et surtout, de découvrir la suite des aventures de Layton, Mélanie, Miles, Ruth, les Folger et bien d'autres… Aucune date de diffusion en France n'a encore été précisée. Diffusée outre-Atlantique sur la chaîne TNT, la série dystopique de Josh Friedman et Graeme Manson avait fait de belles audiences lors des premières saisons, ce qui lui avait assuré une suite quelques mois plus tard. Désormais, pour bien attiser la curiosité du public, une bande-annonce très mystérieuse vient d'être dévoilée. On vous laisse la découvrir !

Pour rappel, Snowpiercer raconte à la perfection une lutte des classes poussée à l'extrême entre les milliers de survivants d’une catastrophe qui se sont réfugiés dans un train en perpétuel mouvement et composé de 1001 wagons. Si certains, très fortunés, vivent luxueusement dans un train qu'ils ont financé, d'autres, en revanche, doivent se contenter des classes inférieures où restrictions et violences sont monnaie courante. Toute cette population, qui tente de survivre à la fin du monde, va alors s'opposer pour défendre leurs intérêts.

Comme on pu le constater les millions d'internautes qui ont déjà vu cette vidéo d'environ une minute, il semblerait que les scénaristes aient enfin décidé de redonner vie à la planète Terre. En effet, après plusieurs années à bord du Snowpiercer, certaines zones apparaîtraient désormais habitables dans l'hémisphère sud. Le problème serait alors de trouver un moyen de s'y rendre sans mourir de froid. L'arrivée de l'actrice Archie Panjabi, connue pour son rôle dans The Good Wife, pourrait d'ailleurs être l'un des éléments déclencheur puisque cette dernière interprétera le rôle d'une survivante ayant réussi à rester en vie malgré la glaciation du monde. La série sera à retrouver sur Netflix dans les semaines à venir. On a hâte !