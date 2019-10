La saison 3 de Elite pourrait sortir plus tôt que prévu !

Le 6 septembre dernier, Netflix mettait fin à plusieurs mois de suspense en diffusant la saison 2 de Elite. Et pendant que les fans regardaient assidûment cette seconde partie, les acteurs, eux, étaient déjà en train de tourner la saison suivante. Un enchaînement tellement rapide qu'on vient tout juste d'apprendre que le tournage s'était terminé il y a quelques jours. Quelle rapidité ! C'est en surfant sur les réseaux sociaux que l'on a pu constater que certains interprètes de Elite avaient partagé leurs derniers moments sur le plateau de la série. Une nouvelle qui arrive bien plus tôt que ce que l'on attendait et qui nous fait dire que le programme espagnol pourrait être diffusé en avance par Netflix. Aucune date n'a été précisée pour le moment mais le teen drama est attendu pour le premier semestre 2020. Encore un peu de patience...