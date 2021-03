La saison 2 de Lupin se dévoile dans une bande-annonce haletante (VIDEO)

Le 8 janvier dernier, Netflix dévoilait Lupin, une nouvelle série qui raconte les aventures d'un Arsène Lupin des temps modernes ! Porté par Omar Sy dans le rôle principal, le programme nous transportait dans une une version moderne et revisitée du célèbre gentleman cambrioleur imaginé à l'origine par Maurice LeBlanc. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce projet aura immédiatement séduit le grand public. De l'Hexagone aux États-Unis en passant par le Moyen-Orient et plusieurs pays d'Europe, Lupin s'est hissé en tête de nombreux classements de la plateforme de vidéos à la demande. Résultat ? Le programme est devenu, en quelques jours, l'une des séries les plus regardées de tous les temps sur Netflix.

On sait qu'une deuxième partie, elle-aussi composée de cinq épisodes, avait été annoncée il y a quelques temps pour l'été 2021. Il y a quelques jours, Netflix vient de dévoiler en exclusivité la première bande-annonce de cette nouvelle saison de Lupin. Alors que son fils a été enlevé, Assane Diop va devoir surmonter de nombreuses épreuves pour tenter de le récupérer avant qu'il ne soit trop tard. Des images haletantes qui prédisent de nouveaux épisodes riche en émotion. À noter que la date exacte de diffusion n'a pas été communiquée. Il faudra encore s'armer d'un peu de patience.