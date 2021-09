La saison 2 de La Flamme devrait parodier le programme Koh-Lanta !

Il y a quelques mois, vous avez été très nombreux à vous marrer devant les neuf épisodes de La Flamme, la comédie événement de Jonathan Cohen et Jérémie Galan sur Canal Plus. Si jusqu'à présent, aucune information exacte n'avait été transmise sur la possible la mise en place d'une seconde saison, l'acteur et réalisateur vient de faire de nouvelles annonces lors de la conférence de rentrée de la quatrième chaîne. Bonne nouvelle, La Flamme aura bel et bien droit à une deuxième saison. En revanche, ce nouveau chapitre ne sera plus concentré sur le Bachelor mais sur une autre télé-réalité bien célèbre : Koh-Lanta. Une information que Jonathan Cohen a délivré avec l'humour qu'on lui connaît…

"On sera toujours dans un univers de télé-réalité. On voulait à la base une 'bachelorette' et puis en écrivant, on s'est dit que ça serait un peu un réchauffé de la saison 1. Du coup, on est parti totalement autre part. On a décidé de faire une télé-réalité d'aventure. Rien à voir avec 'Koh-Lanta'. Mais alors rien ! Rien ! Les totems sont des sombreros ! Rien à voir" annonçait-il avec ironie lors de la conférence. Une information confirmée par le compte Twitter de Canal Plus sur lequel on peut lire que "le tournage va bientôt démarrer au Mexique". Il faudra donc s'armer d'encore un peu de patience avant la diffusion !