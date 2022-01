La saison 2 de La Chronique des Bridgerton, le retour de Desperate Housewives... Tout ce qu'il ne fallait pas rater sur vos séries préférées !

En 2012, Desperate Housewives tirait sa révérence après huit saisons remplies de succès. Devenue l'un des programmes les plus populaires du début des années 2000, la série imaginée par Marc Cherry fait, à l'époque, figure d'extraterrestre en mettant au cœur de l'intrigue des femmes de plus de 40 ans. Autant dire un âge canonique pour Hollywood. Porté par quatre actrices absolument géniales, le show va rapidement passionner des millions de téléspectateurs à travers le monde. Plus de huit années durant lesquelles nous suivrons les aventures de Lynette, Gabrielle, Bree, Susan et leur famille respective. Une aventure qui s'est d'ailleurs exportée aux quatre coins du globe et qui pourrait bien faire son retour dans les mois à venir. Du moins, c'est la rumeur qui a récemment fait le buzz sur la toile. Mais alors, peut-on vraiment croire à un retour de Desperate Housewives ?

C'est un tweet posté le 31 décembre dernier sur le compte officiel de la série qui a aussitôt attisé la curiosité des internautes. "En attendant désespérément 2022" peut-on ainsi lire en légende d'un cliché où on aperçoit les cinq femmes qui ont fait vivre la série durant des années (Dana Delany, Eva Longoria, Marcia Cross, Teri Hatcher et Felicity Huffman). Ces quelques mots valent-ils pour autant de s'emballer ? Rien a été officiellement annoncé pour le moment. Pourtant, selon l'avis de certains, cette publication ne fait aucun doute sur le retour imminent de Desperate Housewives. Du côté des stars du show, l'actrice qui incarnait le rôle de Gabrielle Solis a déjà fait savoir qu'elle était partante : "Je serais la première à signer. Mes valises pour retourner à Wisteria Lane sont déjà faites" déclarait-elle lors d'une interview il y a quelques mois.

Après le retour sur nos écrans de nombreuses séries telles que Sex And The City, Gossip Girl ou encore Charmed, il ne serait donc pas impossible de voir réapparaître un reboot, ou une suite, du célèbre programme américain. Toutefois, alors que certains penchent carrément sur une nouvelle saison, d'autres croient davantage en l'organisation d'une réunion, comme cela a été fait pour Friends ou Le Prince de Bel Air. Des informations qui relèvent pour l'instant de la simple hypothèse et qui devrait trouver leur réponse dans les semaines à venir. Si cela devrait s'avérer, on peut dire que l'année 2022 commence très bien !

Des records d'audience avaient été battus lors de la sortie de La Chronique des Bridgerton sur Netflix ! De jolis débuts pour Shonda Rhimes, qui faisait ainsi ses premiers pas sur la plateforme de vidéos à la demande. Critiquée par certains et adorée par d'autres, la série nous transporte au beau milieu de l'aristocratie londonienne du XIXe siècle, plus connu sous le nom de l'époque Régence. Quant à la suite du programme, il semblerait que les fans n'aient pas trop à s'inquiéter du sort de la série. En effet, même si rien a été décidé pour le moment, Chris Van Dusen, le showrunner, souhaiterait diviser le programme en huit parties distinctes. De la même manière que les livres de Julia Quinn, dont la série est inspirée. Quant à la saison deux du programme, une vidéo mettant en scène des personnages de l'intrigue vient d'être publiée et révèle que la diffusion est prévue pour le 25 mars 2022 sur Netflix. Un véritable soulagement pour les fans de La Chronique des Bridgerton qui commençaient à s'impatienter !

Alors que le mystère demeure toujours entier concernant l'intrigue de cette nouvelle saison, plusieurs sources affirment qu'elle devrait se concentrer exclusivement sur Lord Anthony Bridgerton, le fils aîné de la famille, qui devrait trouver une fiancée convenable aux yeux de sa famille et de la société dans laquelle il évolue. Un nouveau chapitre qui ne sera donc plus concentré sur la recherche de l'amour par Daphné Bridgerton et son beau prétendant mais plutôt sur celle de son frère aîné. Encore un peu de patience, ça arrive bientôt !