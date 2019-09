La saison 16 de Grey's Anatomy, les actrices de Charmed réunies, le teaser de The Walking Dead... toutes les news série !

Comme toutes les semaines, on vous fait un récapitulatif des news qui ont le plus intéressé nos internautes. Comme souvent, c'est Grey's Anatomy qui remporte la palme avec les premières infos sur la saison 16 qui arrive bientôt. En parallèle, The Walking Dead fera également son retour sur les chaînes américaines. Et rien qu'à voir le teaser de la saison 10, on se dit que cette partie va nous régaler. Enfin, c'est une anecdote sur Alyssa Milano et Holly Marie Combs qui nous a intéressé puisque les deux actrices de la célèbre série Charmed se sont récemment retrouvées sur un plateau de tournage. Cliquez sur les titres des articles pour en savoir plus !