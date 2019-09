La Roux tease son retour dans la musique après 5 ans d'absence

Elly Jackson, plus connue sous le nom de La Roux, vient tout juste d'annoncer son retour en studio grâce à une photo postée sur ses réseaux sociaux. En effet, la chanteuse londonienne s'est affichée le 24 septembre dernier sur un cliché où on l'aperçoit de dos dans un studio d'enregistrement. En légende, cette dernière n'hésite pas à teaser son retour sur le devant de la scène en écrivant "Back at it..." (traduction : De retour là-bas). Ce message est arrivé après la suppression récente de ses comptes Instagram et Twitter. Elle a également mise en ligne une nouvelle photo de profil sur toutes ses plateformes de médias sociaux, y compris Facebook, indiquant peut-être une nouvelle ère pour elle...

Back at it.. pic.twitter.com/ui9YEh3x6Y — LA ROUX (@larouxofficial) 24 septembre 2019

Elly Jackson a initialement formé La Roux en 2006 avec son partenaire musical et producteur de disques de l’époque, Ben Langmaid. Le duo pop a sorti son premier album éponyme en 2009 avant d’annoncer leur séparation cinq ans plus tard. Une bien triste nouvelle qui n'a pourtant pas empêché la chanteuse britannique de revenir pour le plus grand bonheur de ses fans.