Virgin Tonic La Rochelle Fait Du Ski : Gagnez vos séjours pour l’émission spéciale le 15 décembre !

Le 15 décembre, Camille Combal et la team du Virgin Tonic ramènent le ski à La Rochelle pour une émission spéciale en public, La Rochelle Fait Du Ski ! Non vous ne rêvez pas, une véritable piste de ski sera créée sur toute la place en face de l’hôtel Ibis du Vieux Port où aura lieu l’émission en direct ! Mais ce n’est pas tout, quelques privilégiés auront accès à des chambres de l’hôtel dans lesquelles se trouveront des cadeaux !

Toute la semaine, écoutez Virgin Tonic et gagnez votre séjour pour assister à La Rochelle Fait du Ski le 15 décembre à l’hôtel Ibis Vieux Port ! Inscrivez-vous au 3916 et venez faire du ski à La Rochelle avec Camille Combal et toute la team du Virgin Tonic !