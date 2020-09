La Révolution, nouvelle série Netflix, Riverdale qui commence fort son tournage et le casting du Prince de Bel-Air réuni... Toutes les news série de la semaine !

La France possède probablement l'une des histoires les plus riches au monde ! Parmi les époques les plus racontées et les plus célèbres, celle de l'Ancien Régime demeure souvent la plus inspirante pour les auteurs et cinéastes qui s'y intéressent. La preuve ces dernières années avec des projets tels que la série Versailles, le film Marie-Antoinette (par Sofia Coppola) ou encore l'énorme production américaine de La Révolution Française, sortie en 1989 à l'occasion du bicentenaire de l'événement. Des initiatives qui auront notamment permises au grand public de découvrir certains personnages et faits marquants de l'Histoire de l'Hexagone. Pour l'heure, c'est la plateforme américaine Netflix qui a décidé de s'atteler à la difficile tâche de proposer une série inspirée de l'événement politique et social le plus mémorable de ces derniers siècles : la Révolution.

"Eeeeeet #Riverdale est de retour. Première scène de la saison 5 : Archie dans un sauna. Même dans un monde avec la Covid, certaines choses ne changent jamais...????????????????❤️" écrivait il y a quelques heure Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur de la série. Il faut dire qu'en publiant un cliché très sexy de K.J. Apa, l'un des acteurs les plus en vogue du moment, ce dernier ne pouvait pas passer à côté d'un buzz sur les réseaux sociaux. Aussitôt repris par les internautes et les médias du monde entier, la photo de l'acteur néo-zélandais dans un sauna a déjà fait le tour de la toile. Un cliché pris sur le vif durant ce qui semble être la reprise du tournage de la cinquième saison de Riverdale. Toutefois, comme le précise, avec beaucoup d'humour, Roberto Aguirre-Sacasa, même au beau milieu d'une période de crise sanitaire où il est important de se couvrir le visage et de respecter certaines règles d'hygiène, celui qui interprète Archie Andrews ne semble pas avoir changé ses habitudes, à savoir se pavaner dans le plus simple appareil autant qu'il le peut. Une photo qui devrait plaire à bon nombre de fans de la série mais qui ne nous apprend toutefois pas grand chose sur la suite du scénario. Il faudra attendre encore un peu pour cela !

Diffusée entre 1990 et 1996, Le Prince de Bel Air demeure l'une des sitcoms les plus mythiques de cette époque. Alors qu'elle s'apprête à fêter ses 30 ans, le casting vient tout juste de se réunir afin de célébrer comme il se doit le lancement du projet il y a trois décennies. Pour l'occasion, c'est HBO Max, la plateforme américaine, qui avait annoncé qu'elle diffuserait un épisode spécial. Si le projet demeure encore assez flou, il semblerait, comme en atteste le cliché diffusé sur les réseaux sociaux, que tout le casting original (excepté James Avery, alias oncle Phil, décédé en 2013) se soit retrouvé sur un plateau pour discuter de la série, de son impact sur la société de l'époque et des moments partagés en coulisses. Will Smith ainsi que les acteurs et actrices qui incarnaient ses cousins étaient, bien évidemment, de la partie. Diffusion prévue pour le 26 novembre prochain.

Le tournage de la cinquième et dernière partie de la Casa de Papel a repris et plus le temps passe, plus les théories affluent. Il faut dire que la fin de la saison précédente en a laissé plus d'un sous le choc : la mort de Nairobi nous a rappelé que la petite bande ne devait rien prendre pour acquis alors évidemment, les internautes tremblent pour les autres. Or, se pourrait-il que Tokyo soit la seule survivante à la fin ? Plus le temps passe, plus cette théorie grossit. Et visiblement, nombreux sont les indices qui la confirme.

D'abord, il nous faut rappeler que si Tokyo est la narratrice, c'est avant tout parce qu'elle sera présente à la toute fin de la série - ça, le créateur de La Casa de Papel l'a confirmé. Mais, ce n'est pas tout : Tokyo le dit (plusieurs fois), "elle sera là pour se souvenir de tout". Ensuite, le show est connu pour jouer avec les nerfs de ses spectateurs. Traduction, nous ne sommes pas à l'abris de quelques balles perdues.