La réunion des Fugees est finalement annulée suite à la pandémie !

Voilà une nouvelle qui devrait décevoir de nombreux fans des Fugees, groupe de hip-hop américain actif de 1993 à 1997. Alors qu'une réunion se préparait depuis plusieurs mois avec une tournée comprenant pas moins d'une quinzaine de dates à travers le monde, la nouvelle de l'annulation vient de tomber. Organisée en l'honneur du 25ème anniversaire de l'album The Score, immense succès de l'époque et élu meilleur album de rap lors des Grammy Awards 1997, la tournée a finalement été abandonnée en raison de la situation sanitaire trop incertaine. Un véritable crève-cœur pour les fans de Lauryn Hill, Wyclef Jean et Pras Michel. Ces derniers ont d'ailleurs tenu à expliquer les raisons de leur choix dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux :

"Nous anticipons et comprenons la déception, mais notre tournée anniversaire ne pourra pas avoir lieu, ont déclaré les Fugees dans un communiqué. La pandémie de Covid a rendu les conditions de tournée difficiles, et nous voulons nous assurer que nos fans et nous-mêmes restons en bonne santé et en sécurité. Une idée a germé pour honorer et célébrer ce 25e anniversaire de The Score, mais nous voyons maintenant que ce n’est peut-être pas le moment de revisiter ce travail passé. Nous sommes reconnaissants pour la nuit spéciale que nous avons pu partager avec certains d’entre vous à New York, avec ce rare moment en direct, ont poursuivi les Fugees vendredi. Si l’opportunité, la sécurité publique et le calendrier le permettent, nous espérons pouvoir revisiter cela un jour prochain."