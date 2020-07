La reprise du tournage de Sex Education, la nouvelle Margaret dans The Crown et les incohérences de GoT... Les news série de la semaine !

Il y a quelques mois, en raison de la crise du coronavirus, le tournage de la troisième saison de Sex Education au Royaume-Uni avait été forcé de s'arrêter. Un véritable crève-coeur pour les amateurs du programme qui devront attendre plus longtemps la suite des aventures de leurs personnages favoris. Seulement voilà, il semblerait que la vie reprenne peu à peu son cours et que la production de la série diffusée sur Netflix soit sur le point de redémarrer. En effet, si l'on en croit les dires du média Deadline, le tournage de la troisième partie de Sex Education devrait continuer au mois d'août prochain. Hip hip hip hourra !

Il y a quelques mois, les fans de The Crown apprenaient, pour leur plus grand malheur, que la série prendrait fin à la suite de la cinquième saison. "Maintenant que nous avons commencé à travailler sur les histoires de la saison 5, il m'est apparu clair que c'est le moment et l'endroit parfait pour s'arrêter" a confirmé Peter Morgan, le créateur du programme. Très populaire au Royaume-Uni et dans le monde, The Crown en est actuellement à sa troisième saison et son deuxième renouvellement de casting. Après avoir annoncé que ce serait Imelda Staunton qui incarnerait le rôle de la reine dans l'ultime volet du programme Netflix, on sait désormais qui l'accompagnera dans le rôle de Margaret, la soeur de la reine.

Lesley Manville will play Princess Margaret in the fifth season of The Crown. pic.twitter.com/R5aZEBOW0t — The Crown (@TheCrownNetflix) July 2, 2020

Ce ne sont pas les morts qui manquent dans Game of Thrones - la série s'est bâtie une réputation en prouvant qu'elle n'avait absolument pas peur de se séparer de ses personnages, y compris des principaux. Ainsi, au cours des huit saisons, nous avons assisté à un jeu de chaises musicales peu ordinaires. Or, à trop éliminer les personnages, on finit parfois par se perdre - au point de manquer de cohérence. La preuve avec le personnage Myrcella Baratheon.

On vous remet dans le contexte : Myrcella Baratheon est porte uniquement pour venger la mort de Oberyn qui, on le rappelle, a été écrasé par La Montagne. Tout cela n'est que vengeance. Mais, cela correspond-il vraiment au caractère d'Oberyn ? Pas tant. Si vous avez lu les livres signés George R.R Martin, alors vous savez que son histoire est bien différente dans l'oeuvre littéraire - preuve que l'adaptation a parfois préféré choisir des tournures peut-être moins efficaces.