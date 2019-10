La reprise badass de Someone You Loved (Lewis Capaldi) par Camila Cabello (VIDEO)

Vous connaissez le principe du Live Lounge de BBC Radio One : les artistes en promo viennent y interpréter leur single mais aussi un titre qui s'éloigne de leur univers musical. Ainsi, après le passage de Taylor Swift il y a quelques semaines, c'est Camila Cabello qui s'est essayé à l'exercice. Venu présenter le nouveau chapitre de sa carrière, l'interprète de Senorita a joué Liar (son dernier single) mais aussi Someone You Loved de Lewis Capaldi. Et on préfère vous prévenir, elle est presque mieux que la version originale. Voyez plutôt :

Si les fans ont littéralement adoré cette reprise, il y en a un qui est totalement sous le charme : Lewis Capaldi en personne, évidemment ! L'artiste a inondé ses réseaux sociaux de la prestation de Camila Cabello - et on le comprend. La jeune artiste prépare activement la sortie de son deuxième album et visiblement, elle semble bien partie pour réaliser les scores de son premier effort.

En attendant, on vous laisse voir la performance de Liar - toujours dans le Live Lounge !