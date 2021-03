La rencontre flippante de Louane et Grand Corps Malade, Dua Lipa en couverture du New York Times et le retour du show de Yungblud... Toutes les news musique !

S'il y a une artiste qui a marqué l'année 2020, c'est bien elle : Dua Lipa peut se vanter d'avoir posé les bases d'une carrière solide à l'aide deux albums réussis. Avec le premier (opus éponyme), Dua Lipa nous plongeait dans un univers pop et audacieux. Avec Future Nostalgia, dévoilé en avril dernier, l'artiste a vu sa popularité monter d"un cran. Il faut dire qu'à l'aide de morceaux efficaces tels que Break My Heart, Levitating ou encore Love Again, l'artiste a su remettre la disco pop au goût du jour tout en prouvant son talent. Après un show virtuel acclamé et quelques nominations aux Grammy Awards 2021, Dua Lipa commence plutôt bien l'année. Et justement, pour la célébrer, le magazine New York Times l'a choisie pour la couverture de sa "Music Edition". voyez plutôt :

Patience, la prestigieuse cérémonie des Grammy Awards se prépare ! La cérémonie (qui récompense les artistes les plus marquants de l'industrie) se tiendra le 14 mars prochain dans -évidemment- des conditions particulières. Après une année marquée par la pandémie, l'industrie musicale est prête à renaître pour mieux offrir un spectacle inoubliable aux mélomanes. Et justement, qui dit "spectacle", dit automatiquement "performances". Nous attendons ainsi sur scène Doja Cat, Taylor Swift, Dua Lipa ou encore BTS (pour la première fois sur la scène des Grammys, d'ailleurs) mais, l'ouverture de la cérémonie, elle, reposera sur les épaules d'Harry Style.

Nommé grâce à son excellent album Fine Line, Harry Styles aura la lourde tâche d'ouvrir le show et de donner le ton de la soirée. Pour l'heure, difficile de savoir lequel de ces singles l'artiste britannique choisira d'interpréter : il faut dire qu'entre Adore You, Falling ou encore Treat People With Kindness (son dernier single), il y a de quoi faire.

Surgissant du nord granuleux de l'Angleterre, l'artiste aux multiples talents est un véritable phénomène. Doté d'une énergie sans pareille, il se permet même de créer son propre mélange de rock alternatif avec une détermination farouche à faire une brèche dans la culture pop. "Je crois qu’être bizarre, c’est être vraiment libre !" partage t-il volontiers avec les personnes qui l'interrogent. "Dangereusement sexy et étonnamment audacieux" comme le précise sa biographie sur Spotify, le jeune homme fait émerger de nombreuses émotions auprès du grand public. Mais dans tous les cas, il ne le laisse pas indifférent ! La preuve avec The Yungblud Show, une série de concerts virtuels que l'artiste avait mis en place durant le confinement et qu'il espère bien ranimer dans les jours qui viennent avec un projet ambitieux disponible ici dès 21h30 ce jeudi 11 mars.

Pour l'occasion, et dans le but de célébrer les 1 an de son tout premier live virtuel, Yungblud a fait appel à de grands noms de la musique. Ainsi, c'est avec le plus grand enthousiasme que nous retrouverons Machine Gun Kelly mais aussi Avril Lavigne, Tommy lee (Motley Crue), Dave Navarro (Jane’s Addiction, Red Hot Chili Peppers…). Lil Huddy, Renforshort, KSI ou encore Steve Barman. Autant de bêtes de scène qui devraient permettre au jeune britannique de 23 ans de mettre le feu à la plateforme YouTube. Alors, ne ratez pas ce qui s'annonce déjà comme un moment d'anthologie.

C'est l'un des duos qui tournent le plus sur les ondes : Louane donne de la voix sur Derrière le Brouillard -à retrouver dès à présent sur l'album Mesdames, signé Grand Corps Malade. Mais, comment les deux artistes se sont-ils rencontrés ? Comment leur duo est-il né ? Si vous vous posiez la question, sachez que lors de leur venue sur le plateau de C A Vous, ils ont pris le temps de répondre.

« On raconte la vérité ? », a d'abord lancé Louane (non sans humour). "Il m'a appelé, je n'avais pas son numéro. Et il a un voix particulière, j'ai entendu "Allô Louane", j'ai paniqué et j'ai raccroché ! C'était ultra flippant ! C'est rare de rencontrer un homme avec une voix aussi grave et j'avais pas son numéro (...) Il m'a envoyé un texto en disant "C'est Fabien, c'est Grand Corps Malade". Quand on le connaît pas et qu'on a juste un coup de téléphone oui c'est flippant", poursuit-elle.

« Comme quoi c'est bien d'insister car j'aurais pu rester là-dessus et y aurait jamais eu "Derrière le brouillard" et ça aurait été dommage », ajoute, quant à lui Grand Corps Malade. « J'ai vraiment écrit pour Louane, en pensant à elle et dans ce dernier petit couplet, je dis que finalement on n'a pas la même histoire mais quelques petits points communs parce que moi aussi à un moment la musique m'a rattrapée après des choses un peu compliquées de ma vie ».