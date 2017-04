Fin 2013, les studios Disney sortent comme, chaque année, leur dessin animé de Noël. Et si le succès est généralement au rendez-vous, le destin de La Reine des Neiges, le long-métrage d'animation proposé alors, relève plutôt du phénomène culturel. Outre, les recettes vertigineuses du box-office - les aventures d'Elsa et d'Anna ont rapporté plus d'un milliard de dollars faisant du dessin animé le plus rentable de l'histoire et le cinquième film le plus lucratif - la chanson Délivrée, Libérée chez nous, et Let It Go aux USA, a été et continue d'être sur les lèvres de tous les enfants. La robe d'Elsa s'est vendu par millions et de nombreuses parodies comme celle de cette maîtresse d'école ont déferlé sur la toile. Il n'en fallait guère plus pour mettre en marche un deuxième opus. Un second chapitre qui a, enfin, sa date de sortie !

Il faudra attendre le 27 novembre 2019 pour voir La Reine des Neiges 2, soit six ans jour pour jour après la sortie du premier opus en 2013. Kristen Bell justifie cette attente par un argument imparable et ô combien judicieux : "Ce que je sais des créateurs c'est que jamais ils n'auraient sorti un film juste pour le sortir [...] Ils ont pris leur temps car ils voulaient trouver l'histoire qu'ils devaient raconter, une histoire importante et fédératrice et je pense qu'ils ont trouvée !" Rien n'a fuité quant à l'histoire de cette sequel, quoi que l'on puisse d'ores et déjà, prévoir, sans grand risque, le retour des voix des héros : Idina Menzel dans le rôle d'Elsa, Kristen Bell - qui a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Twitter d'une manière hilarante - dans celui d'Anna, Jonathan Groff sera à nouveau Kristoff et Josh Gad, Olaf. Un bon départ pour ce Reine des Neiges 2 !