La Reine des Neiges 2 : ce que l'on sait du prochain volet ! 

Pour ceux qui pensaient qu'ils en avaient enfin fini avec l'entêtant Libérée, délivrée, eh bien, c'est un peu loupé car le 27 novembre 2019, sortira au cinéma le second volet des aventures d'Elsa, Anna, Christophe et compagnie. Vos petites têtes blondes, brunes, rousses, etc. voudront à coup sûr se remettre dans le bain et regarder une nouvelle fois La Reine des Neige. On compatis, croyez-nous...

Une suite peu surprenante aux vues du succès qu'il a remporté en 2013. Soit 1.3 milliards de dollars de recettes, 5 millions de spectateurs et pas moins de 250 000 exemplaires vendus. La bande originale fut une véritable déferlante -et nos petites oreilles s'en souviennent encore, et on ne doute pas que le prochain Let It Go connaîtra le même succès. Pour le second film, les informations se font rares mais la scénariste et co-réalisatrice, Jennifer Lee, a laissé échapper quelques indices sur la trame globale et les chansons qui devraient ponctuées l'animation.

" Ce sera une sorte de continuité de la première histoire. Ce sera encore plus grand, épique

. Les personnages vont aller loin du royaume d'Arendelle

. [...] Bien sûr, c'est une histoire de famille

. [...] Nous avons une chanson qui, je pense est une évolution. Mais je ne ferais pas de comparaison

. On travaille avec eux (Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez) depuis deux ans et cette chanson est arrivée... Je l'aime !

" au micro de Variety.

‘Frozen’ writer Jennifer Lee teases the sequel will take the sisters ‘far from Arendelle’ and 4 new songs have been written so far ❄️

(Via @Variety)pic.twitter.com/UVSQVxP6Dc

— FANDOM (@getFANDOM) 6 novembre 2018

Concernant les chansons, elle déclare également que quatre chansons ont déjà été enregistrées et que trois autres sont actuellement en cours d'écriture. On ne peut qu'espérer que la nouvelle bande-originale connaîtra le même enthousiasme que celle du premier film. Et pour les fans ultime d'Elsa et Anna -ou de Disney tout court, sachez que Disneyland Paris prévoit une attraction dédiée à l'univers Reine des Neiges pour 2021 !