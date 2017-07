Imaginez-vous en pleine soirée royale à Buckingham Palace jusqu'au petit matin... Oui chez Virgin Radio aussi, on a du mal à y croire. Et pourtant, si vous deviez partager une danse aux côtés de la reine Elizabeth II, vous risqueriez d'être très surpris ! Pourquoi cela ? L'année dernière, afin de marquer le coup pour ses 90 ans, la Reine d'Angleterre a dévoilé sa chanson préférée de tous les temps, ainsi qu'une liste de dix titres qu'elle affectionne tout particulièrement. Et franchement, la réponse est tellement évidente que vous ne trouverez jamais de quel morceau il s'agit ! Non il ne s'agit pas d'un des tubes de l'été 2017. Allez on arrête de faire durer le suspens plus longtemps...

Comme Elizabeth II l'a révélé au Windsor Castle banquet (rien que ça), sa chanson préférée est "Dancing Queen" de ABBA. Trop évident pour une reine non ? C'est ce qu'on vous disait plus haut ! C'est pendant qu'un DJ passait de la musique disco à son repas, que la Reine d'Angleterre a fait la confidence pour sa passion ABBA à certains de ses convives, jusqu'à ce que ça arrive aux oreilles de tout le monde. En plus de cette anecdote qui refait surface un an plus tard, on vous propose maintenant de découvrir le top 10 des chansons favorites de la reine Elizabeth II (sans compter "Dancing Queen" qui vole bien au-dessus des autres bien sûr) !