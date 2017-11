Horreur pour tous les aficionados de la pâte à tartiner : le géant italien Ferrero a changé la composition de son célèbre Nutella. En effet, comme le prouve la récente étude faite par Verbraucherzentrale Hamburg, une association de consommateurs allemande, la recette du Nutella a été modifiée. C'est la teinte - plus claire qu'auparavant - qui a mis la puce à l'oreille de l'organisme. Il suffit de lire l'étiquette au dos du pot de Nutella pour comprendre d'où vient ce changement ! La quantité de lait écrémé en poudre a en effet augmenté dans la recette (8,7% contre 7,5% avant), ce qui explique pourquoi la pâte est désormais plus claire. Ce n'est pas tout !

Les valeurs nutritives du Nutella ont elles aussi évolué : la teneur en sucre a augmenté (56,3% contre 55,9%) tandis que la teneur en graisse a elle chuté (30,9% contre 31,8%). Malgré ses légères modifications, qui ont été faites dans un désir d'uniformiser le produit partout dans le monde, Ferrero assure que ni la qualité, ni le goût et la texture du Nutella ne sont impactés par cette nouvelle recette. Plus de peur que de mal donc... On peut dire merci à Verbraucherzentrale Hamburg pour avoir informé les consommateurs de ce changement qui serait presque passé inaperçu !