La recette du McFlurry, le croissant de Burger King et la recette du gâteau au chocolat à 50 calories... Les news insolite de la semaine !

Il y a des dimanches où l'on rêve de Pancakes au petit déj' et d'autres ou l'ont tuerait pour un bon McDo. Et justement, si jamais une envie irrépressible de McFlurry vous prenait, sachez qu'on a la recette parfaite ! Autre bonne nouvelle, vous n'aurez pas besoin d'un robot ou de n'importe quelle autre machine.

Direction les Etats-Unis où Burger King a lancé un croissant on ne peut plus particulier. Découvrez le Croissan'wich, un croissant coupé en deux accompagné d'un pavé végétal, d'œufs et de fromage fondu. Le bonus ? Le tout est toasté. Pour la modique somme 3,99 dollars les clients américains de passage à Miami pourront se l'offrir. Sauf que les internautes français n'ont pas dit leur dernier mot.

En France, la viennoiserie, c'est du sérieux. Alors sur Twitter, on n'a pas caché le mécontentement : "Y'a eu des croisades pour moins que ça", peut-on ainsi lire. Alors, vous tenteriez ?

L'été est (enfin) là et peut-être pensez vous à trouver l'âme soeur pendant les vacances. Si c'est le cas, vous passerez probablement par Tinder ! Et justement, on sait quels signes Astro ont le plus de chances de matcher. C'est cadeau.

Emma Fontanella est américaine et visiblement, elle possède quelques secrets - dont la recette du gâteau au chocolat à 50 calories. La vidéo de sa recette a dépassé les 12 millions de vues sur Youtube.