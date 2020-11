La Racrêpe, un grand cru à 2000 euros échangé avec un vin à 18 euros... le Top Insolite de la semaine !

En cette période plus qu'incertaine, tout est bon pour se changer les idées. Et justement, on a de quoi faire ! Au programme, la recette de la racrête (pour réchauffer vos longues soirées d'hiver), une petite erreur qui coûte cher et une petite annonce qui nous vient tout droit d'Angleterre.

On commence avec LA recette que tout le monde attend ! Si vous aimez la raclette et les crêpes, sachez qu'il existe une recette parfaite pour vous : la racrêpe. Petit bonus, on les étapes en vidéo - c'est cadeau.

On poursuit avec la petite erreur d'un serveur New-Yorkais. Tenez-vous bien, ce dernier a confondu un grand cru à 2000 euros avec un vin à 18 euros. Le pire ? Les clients ne l'ont pas remarqué tout de suite.

Il confond un grand cru avec un vin à 18 euros

Ensuite, direction le Royaume-Unis ! Sachez que la famille royale recherche activement un agent d'entretien pour s'occuper de Kensington Palace...

Enfin, sachez que Brad Pitt est célibataire ! Résultat, on espère tous qu'il se remettra avec Jennifer Aniston !