La production de la saison 3 de YOU a été lancée !

C'est l'une des séries les plus en vogue sur Netflix ces derniers temps ! Après la diffusion de sa saison 2 il y a quelques mois, YOU sera donc bien de retour pour un troisième volet. Si cela avait déjà été confirmé par la plateforme de vidéos à la demande il y a peu, c'est la co-créatrice du programme en personne qui vient de l'officialiser sur son compte Twitter. Sur la publication, on aperçoit les pieds de cette dernière posés sur un paillasson à l'effigie de la série avec en légendes ces quelques mots : "Nous avons commencé à travaillé sur la saison 3. Je pensais que vous auriez aimé être au courant".

We’ve started work on season 3. Just thought you’d want to know. #YouNetflix pic.twitter.com/Ih9MQl9BqU — Sera Gamble (@serathegamble) February 7, 2020

Devenu un véritable phénomène, YOU raconte les aventures de Joe (alias Penn Badgley), un tueur en série qui s'immisce dans la vie de ses victimes. Si, pour le moment, très peu d'informations ont filtrées quant à la suite de l'intrigue, on sait que Victoria Pedretti sera encore de la partie et continuera d'interpréter son rôle de Love. Basées sur les romans de Caroline Kepnes, les deux premières saisons du programme n'auront donc pas la même trame que ce troisième, qui ne pourra plus se raccrocher à un ouvrage. De nombreuses surprises sont donc attendues... On vous tiendra au courant !