La Prince Estate en charge de l'héritage du chanteur dévoile ses prochaines sorties

En charge de l'héritage musical du chanteur, la Prince Estate vient de faire part officiellement de ses prochains projets concernant l'artiste défunt. Un programme chargé qui commencera le 17 avril prochain (la date française n'a pas été communiquée) avec la sortie des rééditions en vinyle des albums The Rainbow Children (2001) et One Nite Alone (2002). Une grande première pour ces deux opus qui seront présentés sous forme de produits transparents ou violets.

En plus de ce premier projet, une compilation de quatre CD et un DVD intitulée All Nite with Prince : The One Nite Alone Collection verra également le jour. Elle comprendra One Nite Alone … Live ! et One Nite Alone … The Aftershow : It Ain’t Over ainsi qu'un film-concert Live at the Aladdin Las Vegas datant de son show du 15 décembre 2002. Autant d'initiatives qui devraient ravir les fans du chanteur aux millions d'albums vendus et qui sont déjà disponibles sur le site officiel de l'artiste.