Kylie Jenner bat le record de la photo la plus likée sur Instagram 

Beyoncé et Cristiano Ronaldo viennent de se faire chiper leur couronne de reine et roi d'Instagram sans qu'on ait rien vu venir ! En 2017 Queen Bey avait réussi l'exploit à poster deux photos devenues en l'espace de quelques jours les photos les plus likées sur le réseau social. En février d'abord lorsqu'elle avait annoncé sa grossesse (11, 2 millions de likes à ce jour) puis en posant avec ses jumeaux nouveaux nés (10,3 millions de likes à ce jour). En novembre dernier Cristiano Ronaldo avait cependant battu le record de l'artiste avec un cliché où il posait avec sa compagne et leur nouveau né (11,3 millions de likes à ce jour). Le footballeur et la chanteuse se sont faits battre par une jeune femme de 20 ans qui n'aura pas eu besoin de 24h pour établir un nouveau record !

stormi webster ???????? Une publication partagée par Kylie (@kyliejenner) le 6 Févr. 2018 à 1 :14 PST

C'est donc Kylie Jenner qui avec un cliché Instagram où elle révèle le nom de sa fille, née le 1er février dernier, qui établi un nouveau record. La photo de Stormi Webster, qui porte le vrai nom de son père (le rappeur Travis Scott), affiche ainsi près de 15 millions de likes. Un taux d'engagement assez exceptionnel quand on sait que la benjamine du clan Kardashian-Jenner n'est que la 7ème personnalité la plus suivie d'Instagram. Le secret entourant la grossesse de Kylie Jenner explique probablement cet engouement, la jeune femme a révélé son accouchement le 4 février après s'être tenue loin des réseaux sociaux pendant de longs mois. De manière générale les révélations concernant les grossesses et accouchements sont très prisées sur Instagram. Sur les dix photos les plus likées du réseau social, six appartiennent à cette catégorie. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ramasser du like...