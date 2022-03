La petite-fille de cette immense star auditionne incognito pour American Idol (VIDEO)

Lionel Ritchie, Luke Bryan et Katy Perry ne s'attendaient probablement pas à cela lorsque cette jeune fille a débarqué devant eux ! En effet, il y a quelques jours, la petite-fille d'une immense star américaine de la chanson s'est rendue aux auditions de l'émission American Idol, l'équivalent de La Nouvelle Star en France. Âgée de 15 ans, cette dernière n'est autre que la petite-fille de Aretha Franklin, décédée en 2018, et dont elle était très proche. Venue interpréter le titre Killing Me Softly, Grace Franklin a annoncé aux membres du jury, totalement subjugués par cette nouvelle, être la descendante de la légende de la musique. Une révélation qui a aussitôt éveillé les souvenir de Lionel Ritchie qui a eu la chance de rencontrer l'interprète de I Say A Little Prayer à plusieurs reprises.

"Je la voyais tout le temps. Je voyageais souvent avec elle", a déclaré l'adolescente lors de son passage devant le jury. "Je ne pense pas que je pouvais pleinement saisir le fait qu'elle était connue dans le monde entier, parce que pour moi, elle était juste grand-mère…". Des propos qui ont amusé les trois membres du jury même si ces derniers ne semblent pas avoir été convaincus par la prestation de la jeune fille. En effet, ils sont deux sur trois à avoir répondu non pour l'envoyer à l'étape suivante. Seule Katy Perry semblait croire en Grace Franklin et a tenté, en vain, de convaincre son acolyte Lionel Ritchie de voter pour sa validation. L'homme n'a pas cédé et a préféré rester sur sa décision en souhaitant le meilleur à la jeune fille. Un échec pour cette dernière qui, si elle le souhaite réellement, n'aura aucun mal à s'inspirer des débuts de sa grand-mère pour continuer à persévérer dans ce milieu.