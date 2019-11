La performance féministe de Taylor Swift qui a retourné les American Music Awards 2019 (VIDEO)

Artiste de la décennie mais aussi, de l'année : ce sont les deux récompenses (entre autres) décernées à Taylor Swift dimanche soir sur la scène des American Music Awards 2019. Et pour marquer ces victoires, la star avait préparé une performance des plus calibrée. Après des semaines de batailles contre Scooter Braun et Scott Borchetta, Taylor Swift a eu le droit de jouer ses anciens morceaux. Si Black Space a marqué la décennie, c'est définitivement Love Story qui l'a fait connaître au grand public. Taylor Swift terminera sa performance avec Shate It Off (accompagnée de Halsey et de Camila Cabello). Mais, ce n'est pas ce qu'il faudra retenir de cette performance.

Taylor Swift ouvre le bal avec The Man (chanson qui prône l'égalité homme femme), vêtue d'une simple chemise blanche - sur laquelle sont écrit les titres de ses précédents albums. Un acte puissant qui dénonce (évidemment) le conflit avec son ancien label. Petit bonus, les sept petites filles qui la rejoignent : le message est clair, les petites filles d'aujourd'hui sont les femmes de demain.

La performance en entier est à voir ci-dessus.