La partie 5 de La Casa de Papel serait sur le point d'être terminée, à quand la diffusion ?

Comme de nombreuses productions à travers le monde, La Casa de Papel a été touchée par la crise sanitaire qui ravage la planète depuis près d'un an ! Alors que le tournage de la cinquième partie avait débuté dans de bonnes conditions il y a quelques mois, la nouvelle vague du coronavirus a forcé les équipes à stopper leur travail sur les plateaux du show espagnol. Un léger contre-temps qui ne devrait toutefois pas empêcher la sortie de la suite des aventures des braqueurs les plus célèbres de nos écrans. C'est en tout cas ce que rapporte nos confrères de Melty, qui cite une source provenant de StanFord ArtReviews, laquelle précise que le tournage de la cinquième partie de la série serait sur le point d'être terminé. Une très bonne nouvelle pour les fans qui avaient été plus de 65 millions -un record de visibilité- à se jeter sur Netflix lors de la sortie de la saison précédente.

Si l'on sait d'ores et déjà que la cinquième partie de La Casa de Papel sera la dernière de la série espagnole, la plateforme de vidéos à la demande n'a pas encore précisé la date de sortie exacte de cet ultime rendez-vous ! Pour rappel, le dernier épisode de la partie 4 s'était terminé sur l'arrivée d'Alicia dans la cachette du Professeur. Un cliffhanger (qui désigne un type de fin ouverte destiné à créer une forte attente) digne des plus grands qui devrait donc prendre fin d'ici quelques mois. Récemment interviewé à propos de ce dernier chapitre tant attendu, Alex Piña, le créateur du show, a précisé qu'il souhaitait "clôturer la série avec style, comme les fans l’imaginent et le rêvent". Quant à savoir si ce dernier parviendra à satisfaire la, réputée difficile, opinion publique, il faudra encore s'armer d'un peu de patience !