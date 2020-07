La pandémie du COVID-19 sera abordée dans la saison 17 de Grey's Anatomy !

Le tournage de la dix-septième saison de Grey's Anatomy devrait débuter d'ici quelques semaines ! Devenu en quelques années l'une des séries médicales les plus regardées au monde, le programme américain ne pouvait pas passer à côté de la pandémie qui a récemment touché le monde. Ces derniers jours, la productrice exécutive Krista Vernoff a donc confirmé que la prochaine saison du show se pencherait fortement sur la crise du Covid-19. "Nous allons certainement nous attaquer à cette pandémie" affirme t-elle avant de préciser que "On ne peut pas être une série médicale de longue durée et ne pas évoquer la vraie vie".

Révélée lors du "Quaranstreaming : Comfort TV That Keeps Us Going", l'information a tout de suite été reprise par les médias du monde entier. Quant aux recherches effectuées par les équipes de Grey's Anatomy, ces derniers ne semblent pas manquer de témoignage."Chaque année, nous avons des médecins qui viennent nous voir afin que l'on raconte leurs histoires, souvent les plus drôles ou les plus folles. Cette année, leurs histoires sonnent davantage comme une thérapie. (...) Ils tremblent littéralement, essaient de ne pas pleurer, pâlissent et en parlent comme d'une guerre pour laquelle ils n'étaient pas entraînés. (...) Je pense que notre série a une opportunité et une responsabilité à raconter certaines de ces histoires." raconte Krista Vernoff.

Même si la date de diffusion semble encore floue, les fans pourrait s'attendre à un retour de la série dès l'automne prochain. Un laps de temps qui devrait permettre aux équipes de réussir à préparer des épisodes éducatifs qui aborderont la crise du coronavirus de manière informative tout en conservant les romances et l'humour du programme. D'ailleurs, si l'on en croit les propos de Krista Vernoff, ce serait le personnage de Hunt qui serait mis en avant durant cette période difficile : "Et l’une de nos grandes conversations à propos du personnage d’Owen est qu’il est en fait formé pour cela d’une manière dont la plupart des autres médecins ne le sont pas". Un sujet dur à aborder et une intrigue à conserver que l'on espère retrouver très vite sur nos écrans.