Festival La Nuit de l'Erdre : Découvrez la programmation de l'édition 2021 !

La crise du coronavirus aura entraîné l'annulation de quasiment la totalité des festivals qui devaient se tenir cet été ! Une déception énorme et un manque à gagner inquiétant pour les organisateurs qui essayent tant bien que mal d'assurer les éditions de l'année prochaine. C'est notamment le cas de La Nuit de l'Erdre qui vient de confirmer plusieurs artistes. Quelques semaines après avoir annoncé la venue de Angèle en 2021, le festival qui se déroule dans l'ouest de la France vient d'annoncer que Maître Gims, Suzane, Yannick Noah et The Avener feraient également partie de l'aventure. Des confirmations qui concernent essentiellement la journée du dimanche même si l'équipe assure travaillé sur le reste de la programmation : "Nous travaillons bien sûr sur la reprogrammation d’un maximum d’artistes des 3 trois jours. On vous tient au courant dès que nous avons des nouvelles pour la suite".

Pour en savoir plus sur l'édition 2021 du Festival de La Nuit de l'Erdre ou pour vous occuper de la gestion de vos billets, rendez-vous sur le site officiel.