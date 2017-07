La Nuit de l'Erdre 2017 :  Le bilan avec Virgin Radio !

32000, vous étiez 32000 personnes à fouler les terres du parc du Port-Mulon cette année pour la Nuit de l’Erdre en direct de la ville Nort Sur Erdre dans le sud de la France ! La 19ème édition a été riche en émotion avec de belles découvertes musicales et bien entendu des confirmations ! The Prodigy, Ofenbach, Two Door Cinema Club ou encore Broken Back et tous les autres ont régalé tous ces nombreux festivaliers venus pour kiffer la Nuit de l’Erdre ! Foncez sur le Facebook Officiel et retrouvez toutes les photos et vidéos de ce festival de dingue avec Virgin Radio !

La nuit est tombée sur le Parc du Port Mulon mais l'ambiance est montée d'un cran ! #LNDE2017 Une publication partagée par La Nuit de l'Erdre (@lanuitdelerdre) le 30 Juin 2017 à 14h15 PDT

Julian Perretta s’élance en ouverture de la scène 1 ! #LNDE2017 @julianperretta Crédit photo : Nicolas Leboeuf pic.twitter.com/smjZWBct3X — La Nuit de l'Erdre (@LaNuitdelErdre) 1 juillet 2017

Déferlante de tubes avec @les_insus pour un concert qui restera dans les annales du festival ! #LNDE2017 Crédit photo : Florian Margry Une publication partagée par La Nuit de l'Erdre (@lanuitdelerdre) le 30 Juin 2017 à 15h33 PDT

On ne peut plus s’arrêter de danser ! Le duo Ofenbach transforme le Parc du Port Mulon en dancefloor :) #LNDE2017 @ofenbachmusic Crédit photo : Benjamin Guillement Une publication partagée par La Nuit de l'Erdre (@lanuitdelerdre) le 1 Juil. 2017 à 10h44 PDT

C’est au tour de Broken Back d’enchanter le public avec son électro-pop ensoleillée ! #LNDE2017 @brokenbackmusic ---- Crédit photo : Benjamin Guillement Une publication partagée par La Nuit de l'Erdre (@lanuitdelerdre) le 1 Juil. 2017 à 13h07 PDT

Les irlandais de Two Door Cinema Club enflamment le public avec un show éblouissant ! #LNDE2017 @twodoorcinemaclub ---- Crédit photo : Benjamin Guillement Une publication partagée par La Nuit de l'Erdre (@lanuitdelerdre) le 1 Juil. 2017 à 14h20 PDT

