La Nuit de l'Erdre 2017 : Gagnez vos pass VIP pour le festival avec Virgin Radio

Vendredi 30 juin et Samedi 1er juillet, Virgin Radio vous donne rendez-vous pour La Nuit de l'Erdre 2017. Deux soirées de festival pour découvrir des artistes aussi variés que Prodigy, Two Door Cinema Club, Les Insus, Ofenbach, Julian Perretta ou encore Broken Back. un mélange des genres musicaux qui nous ressemble et que l'on a envie de partager avec vous. La très bonne nouvelle c'est qu'on vous fait donc gagner vos places pour assister au festival. Mais attention, pas n'importe quelle place ! C'est en VIP que vous allez pouvoir prendre part à La Nuit de l'Erdre 2017.

Découvrez la programmation complète de la 19ème édition du festival !#LNDE2017 pic.twitter.com/BvWATEntuh — La Nuit de l'Erdre (@LaNuitdelErdre) 22 mars 2017

Pour remporter vos pass VIP pour l'édition 2017 du festival La Nuit de l'Erdre, c'est simple. Participez à notre jeu concours en répondant à la question du formulaire, laissez vos coordonnées complètes, sans oublier de consulter le règlement. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous !