La Nuit de l'Erdre 2017 en partenariat avec Virgin Radio avec Prodigy, Two Door Cinema Club...

La Nuit de l'Erdre est de retour à Nort sur Erdre (Loire-Atlantique) le vendredi 30 juin et le samedi 1er juillet 2017. Un événement dont Virgin Radio est partenaire, restez donc bien attentif si vous êtes intéressés par ce festival, on vous prépare une surprise ! Le programme de La Nuit de l'Erdre s'annonce très alléchant avec en tête d'affiche le vendredi soir Les Insus et le samedi soir The Prodigy. Deux salles, deux ambiances mais surtout deux grosses pointures, les premiers restent l'un des groupes chouchou des français tandis que les seconds sont une référence de l'électro.

Découvrez la programmation complète de la 19ème édition du festival !#LNDE2017 pic.twitter.com/BvWATEntuh — La Nuit de l'Erdre (@LaNuitdelErdre) 22 mars 2017

Le reste du programme est à l'avenant avec Two Door Cinema Club, Broken Back, Ofenbach et Julian Perretta, pour ne citer que nos chouchous. Les pass 2 Jours et les billets pour la journée du Vendredi sont d'ores et déjà épuisés mais vous pouvez encore vous procurer des places pour celle du samedi. Les Insus entament cet été leur tournée finale, pas étonnant donc que les anciens de Téléphone ait su rassembler autour d'eux. Cette édition 2017 de La Nuit de l'Erdre promet d'être plus éclectique que jamais.