La Nouvelle-Zélande, certifiée "Covid free", organise un concert avec 20 000 personnes !

En France, et dans la plupart des pays du monde, la COVID-19 est encore au coeur de toutes les inquiétudes ! Alors que les cas augmentent au fur et à mesure des jours et qu'une troisième vague de confinement pourrait bien être annoncée dans les semaines à venir, il y a un pays où le virus semble déjà un lointain souvenir. En effet, le 16 janvier dernier, un concert s'est tenu à Waitangi, en Nouvelle-Zélande, pays certifié "Covid free". Un rassemblement de plus de 20 000 personnes sans masque qui démontre à quel point la crise sanitaire a su être gérée comme il se doit au sein de ce pays situé en plein milieu de l'océan Pacifique. À l'heure où nous écrivons cet article, le pays ne dénombre que 80 cas isolés ce qui a entraîné, depuis la fin de l'année dernière, l'autorisation d'organiser des grands événements sans distanciation sociale. Le concert en question était le premier de la tournée d'été de Six60, un groupe de musique néo-zélandais. Comme le rapporte le journal Metro, "les spectateurs ont été en contact étroit les uns avec les autres et n'ont pas eu besoin de porter de masque". Alors, en attendant de pouvoir faire la même chose en France, on vous laisse pleurer tranquillement devant les vidéos de ce qui nous apparaît désormais comme un lointain souvenir...

So jealous of New Zealand right now pic.twitter.com/BqkgaGH8AL — Consequence of Sound (@consequence) January 18, 2021